De eerste eikenprocessierupsen krijgen brandharen, vooral in juni overlast verwacht

Dat meldt het kenniscentrum Eikenprocessierups uit Wageningen. Hoe groot de overlast is die dit jaar verwacht kan worden, is volgens het centrum nu nog koffiedik kijken. De eerste nesten worden rond 20 mei zichtbaar, is de verwachting.



De meeste rupsen zitten nu op de takken en rondom de bladeren en vormen nog geen nesten op de stam. Die nestvorming is er pas als de rupsen in het vierde larvestadium komen: op dat moment krijgen ze rond de 700.000 brandharen. Die zorgen bij mensen voor bulten, jeuk en soms ook ontstekingen.

Insecten en vogels

De overlast door de brandharen was vorig jaar immens. Uiteindelijk zette de overheid een landelijke regie op de bestrijding van de rupsen, wat tot gevolg heeft dat dit jaar gemeenten en provincies veel gestructureerder de rupsen bestrijden. Daarvoor worden naast bestrijdingsmiddelen ook natuurlijke bestrijders ingezet, zoals anders insecten en vogels.



In welk stadium de rupsen zich nu bevinden, is volgens het kenniscentrum sterk afhankelijk van de hoeveelheid blad die de eik heeft ontwikkeld, omdat de rupsen zich met dat blad voeden. Sommige rupsen komen pas in juni in het stadium waarin ze de brandharen ontwikkelen.

Lager in de boom

Wat de rupsonderzoekers dit jaar opvalt, is dat meer dan in eerdere jaren rupsen op stamscheuten worden gezien. De vlinders die de eitjes afzetten waaruit de rupsen groeien, leggen de eipakketjes meestal in de kroon van de boom. Maar het vermoeden bestaat dat daar al zoveel eitjes waren afgezet, dat ze plekken wat lager in de boom gezocht hebben.