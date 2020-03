De kanker heeft Lara de Brito verwond, maar niet veranderd

Vrijdaginterview De laatste Bergrace voor Hans Burgers­dijk; en niet alleen voor hem

6 maart WAGENINGEN - Bergrace by Night, Bergrace off the Road en zelfs Bergrace im Schnee. Het waren begrippen in de sportwereld. Hans Burgersdijk was sinds 1984 het gezicht naar buiten van de organiserende stichting. Na zondag is het afgelopen. Zijn lichaam vertelt hem dat dat het beste is. ,,Maar. het is niet makkelijk.’’