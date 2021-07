De natuur kan ook in zonneparken floreren: ‘Ontwikkelaars willen het wel, maar de kennis is er niet’

Nu is het écht officieel: Floor Vermeulen nieuwe burgemees­ter Wageningen

18 juni WAGENINGEN - Hij mag zich sinds vrijdagmiddag officieel burgemeester van Wageningen noemen. De kersverse burgemeester Floor Vermeulen had geen last van angstzweet of slapeloze nachten voor zijn installatie. Maar een beetje spannend was het wel, geeft hij toe.