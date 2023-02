De roep om een dak: een Afghaans vluchtelingengezin op zolder

Dit verhaal is een noodkreet. Een kreet om hulp. Marjolijn Dannenburg, medeoprichter en voormalig coördinator van WURth-while, zoekt huisvesting. Niet voor zichzelf; ze woont met haar gezin (man en 17-jarige dochter) in een twee-onder-eenkapper in Wageningen.

Wel voor haar Afghaanse gasten, die maandenlang bij haar op zolder hebben gewoond. Sinds begin september verbleven WUR-gastmedewerker Parisa Aqdas Karimi, haar man en hun drie kinderen van 9, 6 en bijna 2 jaar op de bovenste verdieping van huize Dannenburg.

Het begon vorig jaar met een andere noodkreet. Toen stuurde Karimi per e-mail een roep om hulp de wereld in. Als universitair docent aan de Universiteit van Kabul en voorvechter van vrouwenrechten was ze in gevaar.

,,Ik heb voor ngo’s gewerkt waar ik vrouwen onderwees hoe ze voor hun rechten op moesten komen. En bij de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie Usaid leerde ik vrouwen hoe ze toekomstige leiders konden worden.”

Tot de Taliban in 2021 de macht overnam, ontdekte dat Karimi aan deze programma’s werkte en het voor haar niet langer veilig was. Ze stuurde haar boodschap de wereld in, onder meer naar WUR, waar ze ooit een online cursus had gevolgd.

Die mail kwam via via bij Dannenburg terecht. ,,Ik heb haar gevraagd haar cv en diploma’s op te sturen. Ik wilde weten wie ze was, wat voor vlees ik in de kuip had’, vertelt ze. ,,Wat mij vooral trof, was dat ze veel had gedaan aan empowerment van vrouwen en meisjes.

Ze schreef: ‘I worked with many ngo’s, where I taught most of the girls to fight for their rights and never accept any kind of violence against themselves, as well as raise their voice in society in order to reduce gender sensitivity in Afghanistan’. Ik dacht: ‘Potverdikkie, wat een powervrouw. Nu is het haar beurt en heeft zij iemand nodig die haar helpt’.”

Dannenburg vond de leerstoelgroep Onderwijs- en Leerwetenschappen bereid om een gastonderzoeksproject op te zetten. ,,Ik kreeg de financiering voor elkaar en op grond daarvan kreeg Parisa een visum voor haar en haar gezin.”

En zo reisden Karimi, haar man en kinderen op 18 augustus met de auto van Kabul naar Pakistan. Eigenlijk hadden ze al eerder willen komen, maar het verkrijgen van geldige paspoorten was lastig.

Karimi: ,,Die waren verlopen en we konden geen nieuwe aanvragen, omdat we dan waarschijnlijk gearresteerd zouden worden. We hebben uiteindelijk via de zwarte markt paspoorten kunnen regelen.”

Twee kleine vrouwen mooi voor elkaar gebokst

Bijna drie weken later, op 8 september, zagen de twee vrouwen elkaar voor het eerst op Schiphol. Dannenburg: ,,Ik had acht maanden lang alleen maar online contact gehad. Het was ontzettend spannend of ze het zouden halen. En dan zie je ze daar voor het eerst met zijn vijven. Dat was echt … wauw! Alsof je het topje van de Mount Everest hebt gehaald. Ik in Nederland en zij in Afghanistan hadden hier zo ons best gedaan. Best grappig ook: ze bleek nog kleiner dan ik! Twee van die kleine vrouwen hebben dat toch maar mooi voor elkaar gebokst.”

Het gezin Dannenburg ving de gasten ruimhartig op in hun eigen huis. ,,Ik kon niks anders vinden. Overal zitten al Oekraïners. En huisvesting was een voorwaarde om hen naar Nederland te halen. Ik wilde het daar niet op vast laten lopen. Ook niet vanwege de situatie van haar man. Hij werkte als personeelsfunctionaris bij het Inspection General Office van het Ministerie van Defensie en werd al enige tijd gezocht door de Taliban. Hij zat min of meer ondergedoken en kwam amper nog buiten.”

Bij Dannenburg woonde het Afghaanse gezin vier maanden op de zolder. ,,In het begin was dat voor beide partijen best moeilijk”, zegt Karimi.

,,Er zijn zo veel verschillen in cultuur en religie tussen ons. Maar we waren er heel gelukkig mee. We zijn dankbaar. De oudste twee kinderen gingen naar de openbare basisschool De Wereld en mijn man werkte bij Brocacef, een medisch bedrijf dat medicijnen verpakt, in Ede.”

Dannenburg: ,,Ik ben op een maandag in oktober met hem langs een aantal Edese uitzendbureaus gefietst. Op vrijdag had hij een baan. En al na een maand kwam hij in dienst en kreeg hij loonsverhoging.”

Dochter zou in Afghanistan bijna moeten stoppen met school

Al vrij snel werd duidelijk dat een terugkeer naar Afghanistan onmogelijk zou zijn. ,,Mijn collega’s in Kabul waarschuwden me dat de Taliban wist dat ik voor ngo’s had gewerkt”, zegt Karimi. ,,Als ik terug zou komen, weet ik niet wat er zal gebeuren.”

De afgelopen twee jaar waren stressvol, licht ze de beslissing verder toe. ,,Toen ik naar Nederland kwam, was ik teleurgesteld en wanhopig. Hier krijg ik veel steun. Het gaat goed bij WUR. Ik mag een PhD-voorstel schrijven. Ik ben gelukkig dat ik in Nederland ben, helemaal voor mijn dochter die nu 9 is. In Afghanistan zou ze binnenkort niet meer naar school mogen. Hier kan ze leren wat ze wil. Ze spreekt al behoorlijk goed Nederlands. De kansen voor mannen en vrouwen op onderwijs en werk zijn gelijk. Er is vrijheid. Niemand dwingt je iets te doen wat je niet wilt.”

Medio januari kwam er een kink in de kabel: de tijdelijke verblijfsvergunning van het gezin verviel en sindsdien mogen Karimi en haar echtgenoot niet meer werken. Ze hebben zich gemeld bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel. Het gezin is inmiddels verschillende keren verplaatst en bevindt zich momenteel in de noodopvanglocatie in Oud-Beijerland, in afwachting van hun status. Parisa en haar gezin hopen snel verblijfsstatus en onderdak te krijgen. Ze hopen dat het COA hen kan helpen een woning te vinden zodat ze weer hun normale leven kunnen hervatten in Nederland.

