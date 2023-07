De Vlijt in Wageningen wordt flink onder handen genomen: ‘Draaiende molen in stad blijft iets bijzonders’

kunst in de vallei In voorstel­ling over de Noordzee worden geluiden van mosselen drumsam­ples

Een mix van een aflevering van Tegenlicht over de Noordzee en een theaterstuk. Zo omschrijft klankkunstenaar Remco de Kluizenaar de voorstelling Voice of the North Sea, die vanavond wordt opgevoerd in de Wageningse bibliotheek.