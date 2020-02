De warme winter doet wat, maar er zijn grotere zorgen: ‘Een enorme verschuiving van de natuur’

Wagenings statement over het discrimine­ren van Chinezen: ‘Geen ruimte voor haat in onze stad’

11 februari WAGENINGEN - Stop met de discriminatie van de Chinezen in Wageningen. Er is geen ruimte voor discriminatie in deze stad waar 110 verschillende nationaliteiten met elkaar leven en werken. Die boodschap geven de burgemeester van Wageningen, het bestuur van de universiteit en studentenhuisvester Idealis samen af.