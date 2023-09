De woorden van een schrijver zijn ‘woordkinderen’ en die laat je nooit helemaal los

Otto (86) geniet van Oogstdagen in Bennekom: ‘Roept altijd herinnerin­gen op aan vroeger’

Op een bankje bij de muziektent kijkt Otto Joosten (86) gebiologeerd naar de historische dorsmachine in werking. Voor de agrariër in ruste is het vaste prik de jaarlijkse Oogstdag in Bennekom te bezoeken. ,,Het roept altijd herinneringen op aan vroeger.”