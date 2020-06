Demonstratie Black Lives Matter in Wageningen begonnen

NECROLOGIE Rini Kreeft: afscheid van markant Bennekom­mer

13 juni BENNEKOM - Hij stond al jaren niet meer langs de zijlijn. Maar het beeld van Rini Kreeft langs de lijn op de voetbalvelden in Ede, Bennekom en Wageningen, schrijfblokje in de hand, of achter zijn schaakbord in Bennekom staat menigeen nog in het geheugen gegrift. Met zijn grijze baard en zwarte hoed was de (sport)journalist een bekende verschijning.