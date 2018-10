Deur-aan-deur controles op camping de Wielerbaan Wageningen begonnen

Janssen tempert de verwachtingen nog wel: ,,We hebben wel als insteek dat we, op zijn Wagenings zou je kunnen zeggen, dus met oog voor schrijnende situaties te werk zullen gaan. Jazeker, we gaan handhaven maar laten wel ruimte voor gedogen omdat we hier soms te maken hebben met mensen die in een kwetsbare situatie kunnen zitten.’’ Dat kan gaan om mensen die problemen hebben met hun gezondheid, werkloosheid, schulden of echtscheiding. Met hen heeft de gemeente geduld.



Bestuurslid Adrie van Wijk van de Vereniging van Eigenaren van zo'n 40 particuliere chalets op het park, heeft begrip voor de voorzichtige aanpak van mensen die in de problemen zitten. ,,Maar waarom worden wij wel zo op de huid gezeten? Ik verhuur vooral aan vakantiegangers, maar in de stille wintermaanden als de vakantiegangers toch niet komen verhuren wij hier ook wel eens een paar weken aan iemand die bijvoorbeeld zijn huis verkocht heeft en pas even later in zijn nieuwe kan. Dat mag niet meer, hebben wij te horen gekregen, omdat het geen recreanten zijn. Ook zijn mensen die een paar weken op cursus zijn bij de universiteit niet meer welkom omdat het geen vakantiegangers zijn. Dat nieuwe beleid kost ons geld en brengt mensen die hier even willen verblijven in de problemen.’’