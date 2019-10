Deze eiken zijn waarschijnlijk de oudste van Nederland: ‘Zeker 7.000 jaar oud’

,,Het zouden wel eens de oudste eiken kunnen zijn die ooit in Nederland zijn gevonden. Ze zijn meer dan 7.000 jaar oud. Weliswaar zijn in de Millingerwaard eiken van 8.000 jaar oud gevonden, maar daarvan is vastgesteld dat ze via de Rijn uit Duitsland zijn gekomen’’, meldt Berendse, wiens organisatie een van de initiatiefnemers van de Binnenveldse Hooilanden is.