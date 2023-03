Deze mensen zwemmen in de koude Rijn tegen giflozing van fabriek uit Ede

MET VIDEOHet heeft even geduurd, maar het verzet tegen de plannen om ondergronds vuil van de Edese Enkafabriek per pijpleiding af te voeren naar de Rijn bij Wageningen wordt steeds groter. Zondagmiddag trotseerden zo’n 30 mensen het koude (zes graden) water en een petitie tegen de plannen is inmiddels al bijna 4.500 keer ondertekend.

Veel van de mensen die zondag om 12.00 uur de Rijn indoken doen dat heel regelmatig. ,,Zeker één keer per week, het is heerlijk. Maar we willen graag dat dat mogelijk blijft en dat Enka-gif zien wij als een forse bedreiging’’, zegt Sietse Sterrenburg, die samen met Bernadette Backers en Francesco Melita het initiatief heeft genomen voor het zwemmende protest.

,,We dachten eerst dat we met een man of vier zouden zijn, maar er sloten zich steeds meer mensen aan. En alle support langs de kant: dat geeft hoop. Het is zo belangrijk, we moesten in actie komen.’’ Via de pijpleiding zou vervuild grondwater met pentachloorfenol en mogelijk dioxines afgevoerd worden. Linda Meijers van de twee kanoverenigingen in Wageningen steunt de actie van harte: ,,Hadden we hier eerder van geweten dan hadden we met nog meer mensen meegedaan. Het is in ons aller belang dat de Rijn schoon blijft.’’

Volledig scherm Te water in Wageningen, als protest tegen dreigende giflozing © Herman Stöver

Reisje langs de Rijn

Esther Klein Essink en Ruben Soetema zorgden eerst voor een muzikale omlijsting van de zwempartij met hun trommels. Daarna doken ze zelf het water in. Soetema: ,,We moeten als mensen de hoeder van de Rijn zijn. Het is de makkelijkste weg om alles zomaar in de Rijn te dumpen, de lange termijn effecten zijn totaal niet onderzocht. En dan denken mensen dat de natuur het allemaal wel weer oplost. Ik hoop dat de politiek het geld niet weer boven de natuur gaat stellen. We zwemmen hier iedere week.’’

Klein Essink: ,,We hebben een heel goede band met de Rijn. We zijn in de herfst de hele Rijn langs getrokken, van Wageningen tot de bron van de Rijn in Zwitserland. We kennen dus de hele Rijn.’’

Petitie

Een andere actiegroep in Wageningen gaat deze maandag naar het waterschap, om daar een petitie te overhandigen tegen de plannen. Bert Lotz: ,,Wageningen en omgeving zijn wakker geschrokken. We hebben al bijna 4.500 handtekeningen.’’

Volledig scherm Zwemprotest in de koude Rijn bij Wageningen © Herman Stöver

