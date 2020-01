Deze onderzoeker van de Wageningen Universiteit hoopt virussen als het coronavirus nóg eerder op te sporen

Net als in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam staan ook bij locaties van de Wageningen University & Research in Lelystad de testen voor het Cornonavirus klaar, mocht het virus ook overwaaien naar Nederland. Dat juist het Wageningse onderzoeksinstituut zich bezighoudt met het coronavirus is niet verwonderlijk.



Net als het verwante SARS-virus, lijkt het coronavirus afkomstig van dieren, vertelt Wim van der Poel van Wageningen Bioveterinary Research. Van der Poel houdt zich dagelijks bezig met onderzoek naar dierziektes en virussen die van dieren op mensen overgaan.



Wetenschapper is optimistisch over bestrijding gevaarlijke virussen

De grote uitdaging van het coronavirus op dit moment is een vaccin te ontwikkelen, ziet Van der Poel ,,Het duurt doorgaans maanden om een vaccin te maken en te testen.’’



Toch is hij juist niet pessimistisch over de manier waarop de bestrijding momenteel verloopt. ,,De samenwerking wereldwijd is een stuk beter. China is ook veel meer open geweest dan toen het aan corona verwante SARS-virus opdook. De genetische code is vrij snel bekend gemaakt om eventuele besmettingen vast te stellen.’’