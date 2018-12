Dit is waarom Van Vleuten en Herlings Sporter van het jaar kunnen worden

Sporters, coaches en een vakjury kiezen de Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter en Coach van 2018. Annette Duetz, zeilster uit Zeddam, maakt met haar compagnon Annemiek Bekkering kans om sportploeg van het jaar te worden. Onze regio heeft met wielrenster Van Vleuten en motorcrosser Herlings twee grote kanshebbers in huis.

Lees ook Herlings, Van Vleuten en Duetz genomineerd voor sporter van het jaar Lees meer

Dit is waarom:

Annemiek van Vleuten

1. Ze imponeert: Op het wereldkampioenschap (WK) baanwielrennen in Apeldoorn bemachtigt Van Vleuten (36 jaar) het zilver op de individuele achtervolging. Net als in 2017 werd ze wereldkampioen tijdrijden, in Oostenrijk. Tijdens het WK op de weg brak ze haar knie tijdens een harde val, maar aan opgeven dacht ze niet: ze plaatste een aanval op de voorlaatste beklimming en werd ondanks haar kwetsuur zevende.

2. Ze is Koningin van de eindklassementen: Van Vleuten won de Giro Rosa (de Ronde van Italië voor vrouwen) en de Boels Ladies Tour. Ook was ze de beste in het eindklassement van de Women’s World Tour (een klassement aan de hand van de resultaten in belangrijke wedstrijden) en staat ze op nummer één in de UCI-ranking.

3. Ze manifesteert zich in eendagswedstrijden: Van Vleuten werd eerste in de Franse wielerwedstrijd La Course en zegevierde dichtbij huis in de Veenendaal-Veenendaal Classic. In het voorjaar werd ze derde in de Ronde van Vlaanderen én derde in Luik-Bastenaken-Luik. Ook in onder meer Dwars door Vlaanderen (5e) en de Waalse Pijl (4e) toonde ze zich van voren.

Volledig scherm Van Vleuten op weg naar winst tijdens het WK tijdrijden. © Cor Vos Wielrenster Anna van der Breggen en schaatster Jorien ter Mors maken ook kans om Sportvrouw van het jaar te worden.

,,2018 was echt een topjaar. Mijn beste jaar ooit”, vertelde ze na het winnen van de Gelderse Sportprijs 2018 in december.

Van Vleuten ontving eerder deze maand een koninklijke onderscheiding op het Wielergala in Den Bosch. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bekijk hieronder een video van deze bijzondere avond voor de Wageningse.

Jeffrey Herlings

De 24-jarige motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo, geboren in Geldrop, kan terugkijken op een fantastisch seizoen.

1. Hij werd wereldkampioen: Herlings veroverde als eerste Nederlander ooit de wereldtitel MXGP in Assen in de koningsklasse (450cc). Herlings was in zijn carrière al drie keer (2012, 2013, 2016) wereldkampioen in de MX2-klasse (250cc). Voor het thuispubliek in Assen toonde Herlings dat hij dit jaar met afstand 's werelds beste motorcrosser was. ‘Zijn’ Oploo was apetrots op de prestatie van de crosser en versierde zijn huis.

Volledig scherm Jeffrey Herlings uit Oploo na zijn WK-winst in Assen. © EPA 2. Hij is onverslaanbaar in de GP's: Herlings (bijnaam ‘The Bullet’) won maar liefst 17 van de 20 GP-wedstrijden dit seizoen. Hij miste de GP van Lombardije als gevolg van een sleutelbeenbreuk en dat is gelijk de enige wedstrijd waar hij niet op het podium stond. Hij bereikte na een zege op het Italiaanse circuit van Imola de magische grens van 84 GP-zeges in zijn carrière. Toevallig ook zijn startnummer.

3. Herlings schittert in oranje: Hij won voor de tweede keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap (MX1) en werd met het Nederlandse team derde in de prestigieuze Motorcross der Naties in de Verenigde Staten.

Het is dus niet voor niets dat Max Verstappen heeft gezegd dat Herlings een terechte Sportman van het jaar zou zijn. Herlings moet het tijdens het gala opnemen tegen schaatser Kjeld Nuis en turner Epke Zonderland.

Sportman van 2018 of niet, heel Oploo is hoe dan ook trots op de prestaties van Herlings. Bekijk in deze reportage hoe het dorp in september de wereldkampioen ontving.