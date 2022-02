Dit jaar veel gemengde bossen bloemen voor Valentijnsdag

Het afgelopen weekeinde zijn medewerkers van tuincentrum De Oude Tol aan de Grintweg in Wageningen druk bezig geweest om de bestellingen voor de dag van de liefde te verwerken in de mooiste bossen bloemen.

Gemengde boeketten

Elo Jansen, eigenaar van De Oude Tol, zegt dat de Valentijnsdrukte op zich wel meevalt bij zijn tuincentrum. ,,Ach, het ene jaar is het wat drukker dan het andere jaar.’’



Waar normaal een enkele rode roos of een flinke bos rode rozen erg populair zijn als Valentijnsverrassing, is dat dit jaar minder het geval. ,,De rode rozen zijn nogal duur op het moment. Daarom kiezen veel mensen voor andere mooie bloemen. We hebben dit jaar veel gemengde boeketten verkocht. Dat is toch ook hartstikke mooi?’’