‘Dit jaar voor het laatst Britse veteranen aanwezig bij herdenking in Wageningen’

Defensie blijft lange tijd meewerken aan defilé in Wageningen

Wageningen45, organisator van de vieringen en herdenkingen in Wageningen op 4 en 5 mei, en defensie hebben een overeenkomst getekend over de bijdrage aan het traditionele defilé. ,,Het is ontzettend goed nieuws dat we voor onbepaalde tijd blijven samenwerken met defensie”, reageert Chris Janssen, woordvoerder van Wageningen45.

2 april