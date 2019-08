Dit moet je weten als je 's avonds alleen over straat loopt of fietst in Wageningen

Drie studentes belaagd in Wageningen, politie roept vrouwen op alert te zijn

10:45 WAGENINGEN - Wat is er loos in Wageningen? In amper een week tijd zijn er ’s avonds drie studentes op de fiets aangevallen. Ook zaterdag was het raak. Jonge vrouwen voelen zich onveilig, de politie roept hen op alert te zijn.