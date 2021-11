Documentaire over Wagenings studentenhuis blijkt kaskraker: 'Het was van tevoren een gokje’

Maak je borst maar nat, want de jeukrupsen komen er volgend jaar weer aan (en het zijn er veel)

Dat we dit jaar weinig last hebben gehad van jeukrupsen, wil niet zeggen dat het er volgend jaar definitief gedaan mee is. Rupsdeskundigen uit Wageningen verwachten voor 2022 meer van deze griezels boven de grote rivieren dan dit jaar, ook in de Gelderse Vallei. Maar waarschijnlijk niet zoveel als in het piekjaar 2018.

3 november