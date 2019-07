Dode bij brand in jachthaven Wageningen

Geen konijnen en broden meer over het hek van de Stadsboer­de­rij Wageningen

7:01 WAGENINGEN - Bij het oude dierenparkje aan de Duivendaal in Wageningen werd 's avonds van alles over het hek gekieperd: hele broden en soms zelfs kippen en konijnen waar het baasje vanaf wilde. ,,Dat kan niet meer, we gaan het anders doen’’, zegt Cor Giesen van de Stadsboerderij, die in september open gaat.