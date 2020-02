Dode bij steekincident Wageningen is bewoner

WAGENINGEN - Het dodelijke slachtoffer door het steekincident woensdagavond in een Wageningse zorginstelling is een bewoner. Dat heeft een woordvoerster van het Regionaal Instituut voor Begeleid Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei donderdag gezegd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in het huis.