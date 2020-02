Dode en twee gewonden bij steekincident in zorginstelling in Wageningen

Buikdansen­de WUR-wetenschap­per wint internatio­na­le prijs met tomatenvi­deo

16 februari WAGENINGEN - WUR-promovendus Katharina Hanika heeft met een buikdansvideo over haar onderzoek naar schimmelresistentie bij tomatenplanten de wedstrijd ‘Dance your Ph.D.’ gewonnen in de categorie biologie.