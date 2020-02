Dodelijk slachtoffer Wageningen smeekte online om hulp en viel vermoedelijk begeleiders met mes aan

Op de Facebookpagina van de man riep hij dinsdagavond al om hulp van de politie. ‘Bel 112’ en ‘Bel de politie’ valt er te lezen in zijn laatste berichten. Hij woonde in de instelling voor begeleid wonen van de RIBW aan de Morel in Wageningen.



De politie heeft het incident nog altijd in onderzoek. Zo blijft onduidelijk wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld.