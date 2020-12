Doen alsof je dood bent: protest tegen de ‘verborgen en duistere kant van de voedselgigant’

Gewonde vogels in nieuwe natuur naast hoogspan­ning: ‘Hij kon geen kant op’

2 december WAGENINGEN - Een knobbelzwaan die afgelopen weekend in het Binnenveld in Wageningen in aanraking kwam met een hoogspanningskabel, gaat het waarschijnlijk wel redden. Veel soortgenoten, die hetzelfde overkwam, kunnen het niet meer ‘navertellen’.