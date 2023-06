Dollen op de fiets gaat mis: fietser komt lelijk ten val

column aan de markt Biertrans­port, soort van wittefiet­sen­plan maar met onvrijwil­li­ge bijdrage van de supermarkt

Met onze vrije tijd treffen we het enorm. Misschien wat te warm overdag, maar de avonden zijn geweldig. Het is half elf, bijna donker, als ik mij in de tuin heb geposteerd om deze column te schrijven. Ik heb mezelf een glas hoogblond speciaalbier ingeschonken.