‘Dr. Experience’ doet het nu met food in Ede: ‘Vlak voor de opening wordt men wakker’

Marcel Goossens moet de Experience van het World Food Center de komende jaren verder op poten zetten. Een belangrijke ontwikkeling voor Ede en misschien wel voor heel Nederland.



Goossens is een doener, een man die van 10 procent 70 procent wil maken, of 100.



,,In het begin van mijn carrière was ik manager bij een fabriek in de foodsector. Dan ben je bezig van 98 procent 99 procent te maken. Dan gaat het om kleine verbeteringen. Ik ben er achter gekomen dat dit niets voor mij is.’’