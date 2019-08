Drie studentes belaagd in Wageningen, politie roept vrouwen op alert te zijn

Werklui zijn druk om de nieuwbouw van Vakschool Wageningen op tijd gereed te hebben

25 augustus WAGENINGEN - Werklui zijn druk bezig. Kasten worden in elkaar gezet. Meubels uitgepakt. Maandag is de vakantie voorbij en wordt het nieuwe gebouw van Rijn IJssel Vakschool Wageningen overspoeld door studenten, negenhonderd in totaal. ,,Dan moet alles klaar zijn’’, zegt directeur Carel Rink. Het is nu alle hens aan dek.