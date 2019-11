Drie Wageningers in hongerstaking voor beter klimaatbeleid

Ze zijn niet de enigen. Over de hele wereld, in meer dan 25 landen, gaan tegelijkertijd meer dan honderd mensen in hongerstaking om zoals zij dat noemen ‘de urgentie en noodzaak van de verstoring en verwoesting van de wereld om ons heen als prioriteit op de agenda van overheden te plaatsen.’



Om 12.30 zijn ze met hun supportteam bij het Atlasgebouw op de campus.

Massaal uitsterven

,,Onwetendheid en passiviteit kunnen niet langer worden getolereerd. Wij zijn er getuige van dat de broeikasgasemissies maar blijven stijgen en de massa-extinctie sneller gaat dan ooit’’, zegt Malik Dassoo, initiatiefnemer van de hongerstaking in Wageningen.



,,We willen benadrukken dat we deze beslissing uit eigen vrije wil hebben gemaakt. We doen mee in de wetenschap dat er gezondheidsrisico’s zijn in het ontzeggen van voedsel voor onze lichamen voor zeven dagen.’’

'Niets gedaan’

,,Mijn belangrijkste motivatie is dat instituties niets hebben gedaan, ik heb het gevoel dat ik elke kans die ik heb om hen bewust te maken moet aangrijpen’’, aldus mede-hongerstaker Anni Schluter. ,,Als ze zien dat het voor mij zo serieus is om er voor in hongerstaking te gaan, dat ze er dan wat aan gaan doen.’’



Eerder hield de Wageningse Extinction Rebellion een protestmars van de campus naar het centrum van de stad.

Eisen De Wageningse hongerstakers richten zich met hun eisen zowel op de regering, de gemeente Wageningen als op het bestuur van Wageningen Universiteit. Hun eisen van de hongerstakers zijn:



1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.



2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.



3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Volledig scherm Extinction Rebellion is actief in Wageningen. © Extinction Rebellion