Drie Wageningers verdacht van gruwelijke steekpartij: ‘Als het bloed eruit spuit, vinden ze het kennelijk genoeg’

Kleurrijke oud-prof Carel van der Velden terug op het voetbal­veld

27 februari ARNHEM – Oud-prof Carel van der Velden (48) is de nieuwe oefenmeester van zaterdagvierdeklasser HVC uit Amersfoort. De Arnhemmer was als speler in Nederland actief voor FC Wageningen, Vitesse en FC Den Bosch en beleefde daarna een kleurrijke voetballoopbaan in Engeland en Ierland.