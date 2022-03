Dronevlieger Ties legt Wageningen vast vanuit de lucht: ‘Elk jaargetijde is weer boeiend’

Het mooiste vergezicht van Wageningen? Dat is een lastige vraag, vindt Ties Blaauw. ,,Dat verschilt altijd weer, elk jaargetijde is boeiend. In de lente is het prachtig om met mijn drone boven de verschillende arboreta te vliegen en fraaie bloesems vast te leggen. In de zomer geniet ik van beelden van de stad en de levendigheid op de campus.”