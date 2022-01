Dronken Wageninger bekladt bus dierenambulance, krijgt spijt en maakt voor straf andere bus schoon

Overname van gemeente Renkum door Arnhem of Wageningen komt stap dichterbij

OOSTERBEEK - Het opgaan van de gemeente Renkum in de gemeente Arnhem en Wageningen komt een stap dichterbij. Renkum wint het meeste aan bestuurlijke slagkracht bij zo'n herindeling, stelt adviesbureau Berenschot in een rapport over de toekomst van de gemeente in het rapport ‘Bestuurskracht van de Gemeente Renkum’.

20 januari