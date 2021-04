Druk op nóg strengere stikstofmaatregelen loopt op: ‘Veel beroerder kan het niet worden met de natuur’

Dat laatste staat in een alarmerend rapport waar het Wereld Natuur Fonds (WNF) nu mee komt, met steun van Natuurmonumenten. Onder meer wetenschappers van de universiteit in Wageningen en ecoloog Arnold van den Burg van Stichting BioSFeer uit Otterlo hebben meegewerkt aan de studie.



Topambtenaren in Den Haag schreven recent al in twee rapporten dat impopulaire maatregelen noodzakelijk zijn om de stikstofcrisis op te lossen. Het gaat dan over inkrimping van de veestapel en het niet alleen overdag, maar ook ’s nachts maximaal 100 kilometer per uur op de snelweg rijden. Ook de ambtenaren beschrijven scenario’s om vijf jaar eerder, in 2030, de helft of zelfs 70 procent minder stikstof uit te stoten. Zij baseren zich daarbij deels op de uitkomsten van het WNF, zegt Van den Burg.