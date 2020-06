Duikers halen drenkeling uit de Nederrijn bij Wageningen, man overleden

Het slachtoffer raakte rond 14.00 uur bij de Pabstsendam te water en werd rond 15.15 uur in gevonden door duikteams.



De melding werd kort na 14.00 uur gedaan door mensen die een man zagen in het water en vervolgens opeens niet meer. Volgens omstanders was de man in zwemkleding met twee vrienden bij het water en raakte hij vermist tussen twee strekdammen.



Een traumahelikopter is met spoed opgeroepen, net als duikteams uit Arnhem en Wageningen. Een politiehelikopter heeft met warmtebeeldcamera gezocht.



Het uiterwaardengebied nabij de Pabstsendam en de Wageningse haven is populair bij recreanten.