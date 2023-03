Ecologisch instituut NIOO: uitbreiding campus Wageningen is funest voor vogelonderzoek

Column Nooit meer veel te veel dimsum eten bij Kwong Chow in de Steen­straat

De Chinese lampionnen, kamerschermen met kraanvogels en beschilderde vazen. Het decor van Chinees restaurant Kwong Chow in de Arnhemse Steenstraat is nooit veranderd. Het zijn juist die vaste waarden die deze zaak maken wat het is; het interieur is al 57 jaar hetzelfde, de dimsum zijn goddelijk en mijn maag is altijd overvol als ik vertrek.