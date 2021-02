Een jaar na de tragische dood van Robert blijft die ene vraag: hoe is hij gestorven?

Robert stierf op 19 februari 2020, 27 jaar oud. Het was het noodlottige resultaat van een avond waarop hij hevig in de war was en vervolgens alles fout ging wat er fout kon gaan.



Het incident, waarbij twee personeelsleden lichtgewond raakten, veroorzaakte een schok in Wageningen. Dat kwam onder meer door het late optreden van de politie. Bezorgde buren en personeelsleden van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) belden meerdere malen voor de hulp van agenten, maar die kwamen pas na een halfuur.



Het ging al een tijd niet goed met Robert. Eerder op de dag vernielde hij zijn kamer, gooide hij een ruit in. Zijn vader was die middag bij hem geweest, een dag later zou hij opgenomen worden in een instelling met veel intensieve zorg. Maar dat bleek een dag te laat. Die avond ging het helemaal mis nadat Robert in een psychose raakte. ,,Maar wat de doodsoorzaak is, dat weten we nog altijd niet’’, zegt vader Richard Dönnges.