column juf vanessaOp de eerste avond van februari rijd ik samen met mijn dochter de donkere oprijlaan van een Veluwse boerderij in het bos op. De bijgeluiden van mijn autoradio blijken het geblaf van twee grote rottweilers, die gelukkig vrolijk en onschuldig kwispelen als we onze portieren opendoen.

De boer in kwestie komt ons met een zaklamp tegemoet. We zijn op zoek naar een plekje voor Leo, de nieuwe aanwinst van mijn meisje, de dierenverzamelaar. Leo is een flink trekpaard en daardoor niet zo gemakkelijk te stallen.

Sowieso blijkt het dezer dagen lastig een paard te herbergen, dus zijn we blij met een tijdelijk plekje, al is het wat verder weg. De blijdschap verdwijnt tijdens het gesprek met de Veluwse boer, die strooit met negatieve opmerkingen over lieve Leo. Hij twijfelt en wij weten het al snel zeker: we zoeken verder!

Vele telefoontjes later wagen we een kansje in De Kraats bij een vriendelijke boer, die het wel ziet zitten. Zo kan het dus ook! Helaas mag er op zondag niet worden gereden en is de stal misschien ook wat klein…

We hebben nog één andere optie: de boerderij van de opa van een meisje dat ik vorig jaar in groep 4 had. We mochten toen met de klas op bezoek komen en hebben genoten van een dagje boerderij in Bennekom.

Er is een plekje vrij, boer Jan is nog steeds ontzettend aardig, er is een binnen- en een buitenbak waar je ook op zondag welkom bent. Leo krijgt een plekje tussen de andere paarden en zo is iedereen toch nog blij.

Mijn dochter gaat met veel plezier naar haar Grote Liefde en vindt het gezellig met de boer en alle andere paardenmensen. Alleen jammer dat mijn auto nu een soort veevervoer is geworden, inclusief modder, ondefinieerbare paardenspullen en mestlucht.

Je moet er wat voor over hebben…

