Een rijksmonument met de grond gelijkmaken, mag dat? In Wageningen gebeurde het: ‘Dit kan een heel ingewikkelde zaak zijn’

WAGENINGEN - Het monumentale woonhuis aan de Grebbedijk 6 in Wageningen is twee jaar geleden volledig met de grond gelijkgemaakt. De zeventien jaar daarvoor is het rijksmonument steeds verder verloederd. Maar het is terug op de agenda. Op 31 mei dient een strafzaak over deze verloedering bij de rechtbank in Zwolle.