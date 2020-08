Een slim plan voor een enorme vriezer op de Wageningse Campus

Zo gaat het met het Gelderse project van 65 miljoen: ‘Wees gerust, binnen enkele jaren zullen we zichtbaar zijn’

20 augustus WAGENINGEN/ NIJMEGEN - Zoveel ophef er was over de komst van onderzoekscentrum OnePlanet naar Gelderland, zo geruisloos verliep het eerste jaar. Wat komt er terecht van de belofte van 65 miljoen? ,,Wees gerust, binnen enkele jaren zullen we zichtbaar zijn met onze innovaties.’’