Een vol bladerdek en vallende eikels; Hebben we te maken met een vroege herfst?

2020 is net als 2019 en 2018 een zeer warm jaar en dat zie je terug in de natuur. Eikels vallen dit jaar vermoedelijk al vanaf eind augustus volop van de bomen. Vijftig jaar geleden was dat nog steevast midden september. Vooral de warme temperaturen in het voorjaar hebben hier veel invloed op.

Is het erg? Dat is nog niet duidelijk

Of het erg is dat de vruchten eerder rijp zijn, is nog maar de vraag, schrijft Van Vliet. ‘Als de vruchten eerder beschikbaar komen voor de dieren die ze verzamelen om de winter door te komen, zijn ze mogelijk ook eerder op. Maar de winters worden natuurlijk ook steeds zachter, dus het is mogelijk dat er daarvoor weer minder vetreserves nodig zijn.’

Bomen laten blad vallen om in leven te blijven

Over het vele blad dat nu al gevallen is, hoeven we ons ook niet per se zorgen te maken. De natuur kán wel tegen een stootje, stelt Van Vliet. Hij bewijst dat met het observeren van een witte paardenkastanje op een rotonde in Ede. Al een paar jaar op rij laat de boom al vroeg in het jaar de bladeren vallen, om vervolgens in het najaar nog eens blad te laten groeien. Pas midden in de winter valt dan past het laatste blad van de boom. Ook op dit moment staat de boom voor de tweede keer dit jaar in blad.