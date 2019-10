Eerlijke Wageninger brengt stapel biljetten uit pinautomaat naar de politie

Baan in één dag voor verplegers en verzorgen­den

19 oktober EDE/WAGENINGEN - Verpleegkundigen en verzorgenden die geen zin hebben in een sollicitatieproces hebben bij zorginstelling Vilente de kans om in één dag een baan te krijgen. De ouderenzorg-organisatie zoekt naar nieuwe medewerkers voor alle negen locaties in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum.