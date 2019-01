Egbert schaatst de tocht der tochten voor zijn zieke zoontje: ‘Iedereen dacht: dat wordt nooit wat’

Wageningen ruimt op met afvalquiz en kleedjes­markt

10:31 WAGENINGEN - Een kleedjesmarkt in het stadhuis, een afvalquiz op de Markt, een schoonmaakactie op straat en verkoop van opruimingsartikelen in de winkels: de binnenstad van Wageningen pakt in het weekend van 2 en 3 februari het motto Wageningen Ruimt Op breed op.