Eigenaar van in Wageningse haven gegooide wisselautomaat meldt zich

Blijdschap en kritiek in 'Laraland' Wageningen

14 mei WAGENINGEN - De toon is gezet in de Wageningse politieke arena. De nieuwe groene en links-progressieve coalitie van GL, D66, PvdA en CU is enthousiast uit de startblokken geschoten, de oppositie is zeer kritisch. Maar iedereen stemde in met de voordracht van de vier wethouders.