Eikenprocessierups dit jaar later dan ooit: pas in juli overlast van het kriebelbeestje verwacht

Deze honingbij steekt zijn tong uit wanneer je positief test; insect is getraind om corona te herkennen

6 mei WAGENINGEN - Een bij die ruikt of je wel of niet besmet bent met corona. Op de Wageningen Universiteit weten ze het zeker: in de toekomst kunnen wij het insect inzetten om mensen te testen op het virus. En mogelijk ook andere ziektes, zoals dementie en kanker.