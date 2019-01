Emmeth is vrij zeldzaam, hij is geboren in Wageningen

In 2018 zijn slechts 63 baby's in Wageningen geboren, gemiddeld dus ruim één per week. Dat is niet veel voor een stad met 38.811 inwoners, zei burgemeester Geert van Rumund tijdens zijn nieuwjaarsrede: ,,Maar ja, daar gaan wij niet over.’’

Geboren Wageningers worden dus vrij zeldzaam, de meeste kinderen van Wageningse ouders komen ter wereld in het ziekenhuis in Ede. ,,We kozen heel nadrukkelijk voor een thuisbevalling. Dat hij nu ook een geboren Wageninger is een heel leuke bijkomstigheid. Het ging ons er om thuis te bevallen. Dat hebben we ruim twee jaar geleden ook gedaan bij de geboorte van onze dochter Phyllis. Zij is dus ook een geboren Wageningse‘’, zegt Maartje den Hartog. Alles is goed, ouders en zusje zijn heel blij en Emmeth kwam 3750 gram zwaar ter wereld.