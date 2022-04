En het enige Wageningse lintje gaat naar... supervrijwilliger Berrie Ruijling

Ruijling werd voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij diverse organisaties benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vermeulen verraste hem op de RK Begraafplaats in Velp. Ruijling is voorzitter van de Stichting Behoud RK Begraafplaats. Hij was daar omdat Nel Peters-Buurman, een van de vrijwilligers van de begraafplaats, een lintje ontving. Maar plotseling stond Ruijling ook zelf volledig onverwacht in de schijnwerpers.