En wéér is het raak: vierde autobrand in korte tijd in Wageningen

Emma Wortelboer neemt Wagenings vuur mee naar Nijmegen

6 februari WAGENINGEN - BNN-presentatrice Emma Wortelboer heeft donderdagmiddag vanuit een hoogwerker een vrijheidsfakkel aangestoken in het bevrijdingsvuur in Wageningen. Dat vuur brandt in het vrijheidsmonument aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen.