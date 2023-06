En weer raakt Nieuw-Kortenoord een beetje meer af

Arnhem doet gooi naar WK vrouwen­voet­bal in 2027: ‘Het is voetbal zoals voetbal bedoeld is’

Arnhem wil speelstad worden als Nederland, België en Duitsland in 2027 samen het WK vrouwenvoetbal mogen organiseren. De gemeente en stadion GelreDome zijn in gesprek met de KNVB over het spelen van wedstrijden in de Gelderse hoofdstad.