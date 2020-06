Enorme berg met aardappelen in Wageningen: piepers scheppen tegen voedselverspilling

Hotel de Wereld woedend op gemeente Wageningen vanwege coronaboe­tes: ‘We hielden ons wél aan de regels’

9:07 WAGENINGEN - Hotel de Wereld is woedend op de gemeente Wageningen. Die heeft het bedrijf eind mei vier keer op de bon geslingerd, omdat ze hotelgasten in die week een diner op het terras serveerde. Volgens Hotel de Wereld was dat toegestaan, Wageningen ontkent dat.