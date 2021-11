Er lopen nu zo'n 100.000 ‘besmettelijken’ rond, velen zijn niet in beeld: ‘Minder contact hebben helpt’

Coronavirus LIVE | Nederland maakt bezwaar tegen Oosten­rijks vaccinatie­be­leid, bijna 77.000 positieve tests in 1 week

De coronacrisis in Nederland stevent af op een nieuw dieptepunt. Het RIVM noteerde in één week tijd bijna 77.000 nieuwe besmettingen. Dat is ruim 40 procent meer dan vorige week. Het record van vorig jaar december (ruim 82.000) dreigt binnenkort gebroken te worden. Tegelijk hebben GGD’en het razenddruk met testen en vrezen Limburgse ziekenhuizen een ‘zorginfarct’. Reisorganisaties Sunweb en TUI geven wintersportgangers die worden gedupeerd door de strengere coronaregels in Oostenrijk de kans om hun reis om te boeken. Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hier.

18:29