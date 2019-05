Er sluiten steeds meer mensen aan bij de klimaatmars in Wageningen

interview ‘Dr. Experience’ doet het nu met food in Ede: ‘Vlak voor de opening wordt men wakker’

14:43 EDE - Het is geen gemakkelijke taak, met overheidsgeld en tussen de belangen van bedrijfsleven en ngo’s een attractieve World Food Center Experience opzetten in Ede. Marcel Goossens gaat als kwartiermaker de uitdaging aan. ,,In dit project komt voor mij veel samen.’’