Expositie over Ghanese afvalwerkers ‘opruiend en vernederend’: Wageningse universiteit haalt foto's weg

Make-over voor school­plein Pantarijn in Wageningen

3 oktober WAGENINGEN - Van de kale tegelvlakte aan de achterzijde van het MHV-gebouw van de Wageningse scholengemeenschap Pantarijn is niets meer over. De scholieren kunnen sinds afgelopen week hun energie kwijt in de houten voetbalkooi, op de meterslange klim- en klauterconstructie of op de BMX-baan.