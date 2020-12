Familie boos: als opa en oma uit verpleeghuis kerst komen vieren, moeten ze daarna verplicht in quarantaine

,,Ik snap het niet. Mijn moeder is er heel teleurgesteld over en dat geldt ook voor ons.’’ Kees Akkerman uit Randwijk kan tijdens de kerstdagen zijn moeder niet thuis ontvangen voor het kerstdiner.

Verzorgingstehuis Liefkenshoek in Heteren heeft laten weten dat ze tien dagen in quarantaine moet op haar eigen kamer als ze toch naar buiten gaat. ,,Ook al is ze vorige week negatief getest op corona. Het is heel raar. Als we met drie personen bij haar op visite gaan, mag dat wel en hoeft ze niet in quarantaine.’’